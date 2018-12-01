У Німеччині представили стратегію для досягнення миру в Україні

Документ складається з п'яти пунктів: виконання Мінських угод, нетерпимість до порушень міжнародного права, підтримка і захист спостерігачів ОБСЄ, можливе відправлення миротворців ООН на Донбас, підтримка реформ в Україні.

Міністерство закордонних справ Німеччини представило стратегію врегулювання конфлікту в Україні.

Як повідомляє Deutsche Welle, документ було оприлюднено 30 листопада.

У документі йдеться, що з того часу, як Росія анексувала Крим і підтримує бойовиків на Донбасі, в Україні загинули понад 10 тисяч осіб. Цей конфлікт становить загрозу безпеці, в тому числі і Німеччини, тому уряд ФРН виступає за мир і стабільність в Україні.

Читайте такожМеркель висловила Україні підтримку в її протистоянні з Росією

Документ складається з п'яти пунктів: виконання Мінських угод, нетерпимість до порушень міжнародного права, підтримка і захист спостерігачів ОБСЄ, можливе відправлення миротворців ООН на Донбас, підтримка реформ в Україні.

Так, щоб зупинити насильство, Німеччина наполягає на виконанні Мінських угод. У 2015 році Росія, Україна, Німеччина і Франція виробили план дій: сторони конфлікту зобов'язалися припинити воєнні дії, відвести важке озброєння і створити буферну зону. Однак з того часу Росія і Україна постійно звинувачують одна одну в порушеннях домовленостей. Німеччина та Франція вимагають продовжувати переговорив.

У документі німецького МЗС йдеться, що анексія Криму Росією є грубим порушенням міжнародного права, а окупація та приєднання Криму засуджені резолюцією ООН. Жодна незалежна міжнародна організація не направила на так званий "референдум" спостерігачів і не визнала його результатів. Федеральний уряд Німеччини рішуче підтримує територіальну цілісність України.

Читайте такожНазвано дату консультацій політичних директорів "нормандської четвірки" щодо миротворчої місії на Донбасі

У зоні конфлікту на сході України працюють спостерігачі Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ). Ця організація оптимально підходить для нейтрального моніторингу конфлікту, оскільки її членами є не тільки Україна і Росія, але і всі країни Європи, а також США і Канада. Однак спостерігачі ОБСЄ багато разів потрапляли під обстріли, їм створюють перешкоди у виконанні поставлених завдань. Захист спостерігачів ОБСЄ є одним з головних пріоритетів Німеччини, коли мова йде про ситуацію на сході України. ФРН направила 30 фахівців і підтримує місію ОБСЄ, організовуючи підготовку спостерігачів, надаючи техніку і спорядження для їхньої роботи.

Також Німеччина підтримує міжнародну дискусію про відправлення на Донбас миротворчої місії ООН. При цьому уряд ФРН вважає вирішальним аспектом те, що така місія не повинна привести до зміцнення статусу-кво на Донбасі. Метою має стати мирне вирішення конфлікту, як передбачено Мінськими угодами. Німеччина підтримуватиме переговори про створення миротворчої місії ООН.

Крім того, Німеччина підтримує Україну, реалізуючи численні проекти. Мова йде не тільки про економічні проекти, а й про проекти з розвитку відкритого суспільства. Крім того, уряд ФРН підтримує заходи з модернізації державного управління та децентралізації в Україні. Німеччина також фінансує проекти з надання допомоги внутрішньо переміщеним особам і відновлення інфраструктури на Донбасі.