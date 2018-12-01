У Білому домі заявили про неформальну розмову Трампа з Путіним в кулуарах саміту G20

Спілкування президентів відбулося під час вечері за участі лідерів країн G20.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і президент Російської Федерації Володимир Путін мали неформальну розмову в кулуарах саміту "Великої двадцятки" в Аргентині.

Про це заявила речник Білого дому Сара Сандерс, відповідаючи на запитання про контакти Трампа і Путіна в рамках саміту G20 у Буенос-Айресі.

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"Як зазвичай буває на багатосторонніх заходах, президент Трамп і перша леді мали низку неформальних розмов зі світовими лідерами під час вечері минулого вечора, в тому числі з президентом Путіним", - сказала Сандерс.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада Трамп заявив, що вирішив скасувати заплановану зустріч з Путіним в рамках саміту "Великої двадцятки", тому що Росія не повернула Україні моряків і кораблі, захоплених 25 листопада у Керченській протоці. Президент США наголосив, що очікує на врегулювання ситуації навколо полонених українських моряків.

Сьогодні, 1 грудня, держсекретар США Майк Помпео заявив, що Трамп і Путін зможуть зустрітися тільки після звільнення Росією українських моряків та суден. Помпео наголосив, що, скасувавши заплановану на полях саміту G20 зустріч з Путіним, Трамп хотів надіслати Росії недвозначне повідомлення.

Разом з тим помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що США запропонували Росії продовжити робочий діалог після скасування запланованої в рамках саміту "Великої двадцятки" зустрічі Трампа і Путіна. Помічник президента РФ стверджує, що діалог буде продовжений за участю помічника президента США з нацбезпеки Джона Болтона.