У Мексиці легкомоторний літак впав на житловий будинок, четверо загиблих

Ще дві людини були поранені, причиною катастрофи літака міг стати технічний збій.

У Мексиці легкомоторний літак впав на житловий будинок, внаслідок чого загинули чотири людини і ще двоє постраждали.

Про це повідомляє телеканал Televisa News.

Згідно з повідомленням, авіакатастрофа сталася в місті Кульякан.

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В результаті аварії літака загинули чотири людини - його екіпаж, ще двоє отримали поранення. За попередніми даними, причиною катастрофи літака міг стати технічний збій.

Раніше повідомлялося, що в Болівії під час посадки у пасажирського літака відвалилося шасі.