У Мексиці легкомоторний літак впав на житловий будинок, четверо загиблих
10:17, 04 грудня 2018Світ
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Ще дві людини були поранені, причиною катастрофи літака міг стати технічний збій.
Мешканці восьми будинків у цьому районі були евакуйовані / noticieros.televisa.com
У Мексиці легкомоторний літак впав на житловий будинок, внаслідок чого загинули чотири людини і ще двоє постраждали.
Про це повідомляє телеканал Televisa News.
Згідно з повідомленням, авіакатастрофа сталася в місті Кульякан.
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В результаті аварії літака загинули чотири людини - його екіпаж, ще двоє отримали поранення. За попередніми даними, причиною катастрофи літака міг стати технічний збій.
Раніше повідомлялося, що в Болівії під час посадки у пасажирського літака відвалилося шасі.
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