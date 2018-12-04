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У Мексиці легкомоторний літак впав на житловий будинок, четверо загиблих

10:17, 04 грудня 2018
Світ
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Мешканці восьми будинків у цьому районі були евакуйовані / noticieros.televisa.com

Про це повідомляє телеканал Televisa News.

Згідно з повідомленням, авіакатастрофа сталася в місті Кульякан.

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В результаті аварії літака загинули чотири людини - його екіпаж, ще двоє отримали поранення. За попередніми даними, причиною катастрофи літака міг стати технічний збій.

Раніше повідомлялося, що в Болівії під час посадки у пасажирського літака відвалилося шасі.

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Теги: #аварія#Мексика#самолет