У Вашингтоні прощаються із Бушем-старшим (фоторепортаж)

На поминальній церемонії виступили ті політики, хто знав 41-го американського президента особисто.

У ротонді Капітолія у Вашингтоні пройшла офіційна церемонія прощання з 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим.

Вшанувати пам'ять Джорджа Буша-старшого прийшли нинішній президент із першою леді Меланією, повідомляє Голос Америки.

Капітолій відкритий для високопоставлених осіб і громадськості, які можуть пройти повз труну і віддати данину поваги 41-му президенту країни до ранку середи.

Син Буша, колишній президент Джордж Буш-молодший, виглядав схвильованим, спостерігаючи за тим, як труну з тілом його батька встановлювався в ротонді Капітолію.

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На поминальній церемонії виступили ті політики, хто знав 41-го американського президента особисто.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл сказав, що Америка, разом з сім'єю Бушів, "не тільки сумує, але і відчуває вдячність за добре прожите життя і чесно виконаний службовий обов'язок".

Віце-президент Майк Пенс згадав про те, що добротою Джорджа Буша-старшого "перейнявся кожен, хто його знав".

Колишнього президента поховають поруч з його дружиною Барбарою, яка померла в квітні 2018 року, і його дочкою Робін на кладовищі в Техаському університеті A&M. На території цього вузу знаходиться президентська бібліотека імені Джорджа Буша.

Джордж Буш-старший був президентом з 1989 по 1993 рік. Він мав хворобу Паркінсона і пересувався за допомогою інвалідного крісла. Перед смертю його кілька разів госпіталізували через проблеми з диханням, пневмонію та бронхіт.

Він помер в своєму рідному Техасі ввечері 30 листопада у віці 94 років.