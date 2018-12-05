Мей закликала не шукати ідеальний варіант Brexit
00:57, 05 грудня 2018Світ
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За її словами, досягнуті домовленості по угоді «не ідеальні» і не повинні були такими бути, бо така «природа переговорів».
Тереза Мей / REUTERS
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей закликала парламентаріїв відмовитися від ідеї пошуку ідеального варіанту угоди щодо виходу зі складу Євросоюзу.
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«Ми не зможе об'єднати країну, якщо ми будемо шукати відносин, які дають все одній стороні спору і нічого іншій. Ми не повинні дати пошукам ідеального Brexit запобігти хорошому Brexit, який послужить британському народу», — сказала Мей, передає Reuters.
За її словами, досягнуті домовленості по угоді «не ідеальні» і не повинні були такими бути, бо така «природа переговорів».
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