Американська родина збудувала сніговика заввишки 6,5 метрів (відео)

Будували скульптуру три дні.

Гіганський сніговик. Родина в американському штаті Вірджинія приголомшила сусідів, бо збудувала велетенського сніговика заввишки 6,5 метрів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Спочатку члени сім'ї сперечалися, хто збудує найбільшого, але врешті взялися будувати одного мегасніговика.

Щоб підняти снігові кулі так високо, довелося поставити ще й спеціальну дерев'яну конструкцію. Будували скульптуру три дні. Батько каже, що дітей та онуків мотивував гарячим шоколадом та смаколиками.