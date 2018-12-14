Американська родина збудувала сніговика заввишки 6,5 метрів (відео)
09:24, 14 грудня 2018Світ
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Будували скульптуру три дні.
Американська родина збудувала сніговика заввишки 6,5 метрів
Гіганський сніговик. Родина в американському штаті Вірджинія приголомшила сусідів, бо збудувала велетенського сніговика заввишки 6,5 метрів.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Спочатку члени сім'ї сперечалися, хто збудує найбільшого, але врешті взялися будувати одного мегасніговика.
Щоб підняти снігові кулі так високо, довелося поставити ще й спеціальну дерев'яну конструкцію. Будували скульптуру три дні. Батько каже, що дітей та онуків мотивував гарячим шоколадом та смаколиками.
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