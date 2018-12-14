У США на борту літака знайшли людське серце (відео)
18:41, 14 грудня 2018Світ
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Літак довелось розвернути, аби доправити серце до донорського сховища.
Контейнер із серцем забули відвантажити / фото joinfo.ua
У літаку американської компанії "Southwest Airlines" знайшли людське серце.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Орган із Каліфорнії до Сіетла відправила некомерційна донорська організація. Кур'єр мав забрати орган, однак через недбалість після приземлення контейнер із серцем забули відвантажити, а лайнер відправили до Далласа.
Вже у повітрі пілот оголосив, що вимушений розвернути літак через надважливий вантаж на борту. Орган таки вдалося вчасно доправити до донорського сховища, і тепер клапан із серця мають пересадити пацієнту.
У літаку американської компанії "Southwest Airlines" знайшли людське серце
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