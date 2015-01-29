У КНДР готуються провести нові ядерні випробування
13:57, 29 січня 2015Світ
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Експерти з університету Джонса Хопкінса (США) вважають, що Північна Корея майже готова перезапустити ядерний реактор в Йонбені.
REUTERS
Такий висновок був зроблений після аналізу останніх знімків із супутників, передає Росбалт.
"Отримані зображення свідчать про поновлення активності, що передбачає ранні стадії спроби перезавантажити реактор", - відзначають аналітики.
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До ознак можливого запуску реактора вони віднесли пар, який валить з клапана надлишкового тиску, і талу воду, що біжить з машинного залу.
Попередні випробування ядерних зарядів КНДР провела в 2006, 2009 і 2013 роках. Ядерний об'єкт в Йонбені, на якому встановлений реактор потужністю 5 мегават, був зупинений в жовтні 2007 року.
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