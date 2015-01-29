У КНДР готуються провести нові ядерні випробування

Такий висновок був зроблений після аналізу останніх знімків із супутників, передає Росбалт.

"Отримані зображення свідчать про поновлення активності, що передбачає ранні стадії спроби перезавантажити реактор", - відзначають аналітики.

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До ознак можливого запуску реактора вони віднесли пар, який валить з клапана надлишкового тиску, і талу воду, що біжить з машинного залу.

Попередні випробування ядерних зарядів КНДР провела в 2006, 2009 і 2013 роках. Ядерний об'єкт в Йонбені, на якому встановлений реактор потужністю 5 мегават, був зупинений в жовтні 2007 року.