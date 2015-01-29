Бойовики "Ісламської держави" погрожують вбити пілота Йорданії

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на нове звернення терористів, поширене в мережі, пише РІА "Новости".

Як уточнює телеканал, в мережі з'явилося нове аудіоповідомлення, на якому, імовірно, захоплений бойовиками японець Кендзі Гото озвучує їх вимогу привести терористку до турецького кордону до заходу сонця в четвер, 29 січня. Справжність аудіоповідомлення і особистість людини, чий голос звучить на записи, телеканал підтверджує.

Читайте такожБойовики "Ісламської держави" викрали 30 осіб в Іраку"Це аудіозапис, який мені було наказано відправити вам. Якщо Саджида ар-Рішауї не буде готова для обміну на моє життя біля турецького кордону до заходу сонця четверга, 29 січня, за часовим поясом Мосула, йорданський пілот Муаз аль-Касасбеха буде негайно убитий", - говорить голос в аудіозверненні від імені Кендзі Гото.