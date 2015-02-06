Пентагон запідозрив, що у Путіна - одна з форм аутизму - ЗМІ

Доповіді про здоров'я російського президента опублікувала американська газета USA TODAY. Документ підготував дослідницький центр "Управління всебічної оцінки програм" (ONA) на замовлення Пентагону, повідомляє Дождь.

Доповідь була отримана виданням за запитом на підставі Закону про свободу інформації (FOIA).

Газета пояснює, що синдром Аспергера - це "аутичний розлад, який впливає на всі рішення" російського президента. Вивчаючи рухи президента Путіна за допомогою відеозаписів, одна з дослідників, Бренда Коннорс, дійшла висновку, що "російський президент має якесь неврологічне відхилення".

Опублікована газетою доповідь - один з багатьох, виконаних Коннорс і її колегами, які працювали на "Управління всебічної оцінки програм", внутрішній аналітичний центр Пентагону, який бере участь в розробці довгострокової військової стратегії.

Доповідь 2008 року і дослідження 2011 року були надані виданню за запитом відповідно до Закону про свободу інформації, що передбачає розкриття і розсекречення документів.

Дослідники зазначають, що не можуть повністю довести свою теорію про те, що Путін страждає синдромом Аспергера, бо вони не могли належним чином провести діагностику. Наприклад, вивчити стан мозку російського президента за допомогою томографа.

Щоб підкріпити свої припущення, експерти Пентагону посилаються на роботи фахівців з аутизму.

У доповіді 2008 року наводиться думка доктора Стівена Порджеса, професора психіатрії університету Північної Кароліни, що Путін нібито "страждає від однієї з форм аутизму".

Коли журналісти USA TODAY попросили експерта підтвердити свої висновки, той сказав, що не бачив фінальну версію документа і зараз "утримався б від твердження, що у нього синдром Аспергера".

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Порджес пояснив, що насправді він прийшов до інших висновків, які виклав у вигляді рекомендацій для тих, хто буде вести переговори з російським президентом.

На думку експерта, поведінка та вираз обличчя Путіна свідчать про те, що під час спілкування у великих групах людей "ця людина займає оборонну позицію".

"Якщо вам потрібно про щось домовитися з ним, вам не треба зустрічатися з ним під час великого офіційного заходу, а краще створити ситуацію "один-на-один" в якому-небудь тихому місці", - доповнив професор свою рекомендацію.

Прес-секретар Пентагону пояснив, що з цією доповіддю не ознайомлений ані міністр оборони Чак Хейгл, ані його попередники на цій посаді. Невідомо, чи вплинула ця доповідь на інших чиновників оборонного відомства США або Білого дому, зазначає USA TODAY.

Дослідники робили свої висновки, вивчаючи рухи індивіда по відеозаписах, висуваючи припущення щодо того, як суб'єкт спостереження ухвалює рішення або реагує на події.

Експерти вважають що кожна людина має унікальний "почерк тіла", який настільки ж неповторний, як код ДНК.