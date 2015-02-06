США включили санкції проти Росії в нову стратегію нацбезпеки

Про це йдеться в тексті нової стратегії національної безпеки США, яка є у власному распорядженні Bloomberg, передає "ЄвроПравда". Стратегія критикує російську агресію проти України і обіцяє, що ,elt "як і раніше, змушувати Росію нести втрати з допомогою санкцій та інших коштів".

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Як повідомляє агентство, у новій стратегії президент Барак Обама заявляє, що США переносять свою увагу за межі воєн в Іраку і Афганістані для боротьби з екстремізмом, тероризмом, кібератаками, російською агресією, зміною клімату та іншими загрозами.

Зокрема, в документі зазначаються виклики, з якими США довелося зіткнутися протягом останніх п'яти років.

До них віднесені поява екстремістського угруповання "Ісламська держава в Іраку і Сирії", посилення суперечностей між Китаєм і американськими союзниками в Азії, а також анексія Росією Криму та подальша підтримка сепаратистів на сході України.

Як наголошується в 33-сторінковому документі, знадобляться роки, щоб усунути загрози для національної безпеки США.