Греція вимагала у Німеччини репарацій, їй відмовили

Про це заявив віце-канцлер ФРН, міністр економіки і енергетики Зігмар Габріель, повідомляє сайт радіостанції Ехо Москви.

Він додав, що договір "2+4", який був підписаний в 1990-му році між НДР, ФРН, СРСР, США, Францією і Великобританією і був підтриманий Грецією, підвів риску під подальшими вимогами репарацій.

Читайте такожУ Греції до березня можуть закінчитися гроші - BloombergУ свою чергу, новий уряд Греції вимагає від Німеччини понад 160 мільярдів євро, що складає більше половини нинішнього держборгу Греції.

Раніше аналогічну вимогу, тільки на значно більшу суму (чотири трильйони євро) висунули до Німеччини в Держдумі Росії депутати Володимира Жириновського.