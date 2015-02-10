Засідання контактної групи щодо Донбасу відбудеться сьогодні в Мінську після 17.00

Сьогодні заплановано засідання Тристоронньої контактної групи за участю представників України, Росії й ОБСЄ з врегулювання ситуації на Донбасі.

Засідання в Мінську може початися після 17.00 за київським часом, повідомляє прес-служба МЗС Білорусі в Twitter.

"Зустріч контактної групи щодо України в Мінську 10 лютого планується після 18.00 (за місцевим часом) за адресою: провулок Войськовий, 4", - зазначили в білоруському зовнішньополітичному відомстві.

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Як повідомляв УНІАН, 8 лютого в прес-службі президента України повідомили, що під час телефонної конференції в «нормандському форматі» президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін домовилися провести зустріч у середу, 11 лютого, в Мінську.

Пізніше того дня Путін заявив, що зустріч у «нормандському форматі» 11 лютого відбудеться, «якщо до того часу вдасться узгодити ряд позицій».