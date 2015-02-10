МЗС Білорусі підтвердило, що сьогодні відбудеться засідання тристоронньої контактної групи

На даний час ведеться необхідна підготовча робота, повідомили у прес-службі зовнішньополітичного відомства, передає БЕЛТА.

"Зараз ведеться організаційна робота. Засідання планується", - заявили у прес-службі МЗС Білорусі.

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У відомстві також уточнили, що про місце і час проведення заходу стане відомо у другій половині дня.

Раніше в МЗС Німеччини заявили, що якщо дипломатія буде безсила, Європа повернеться до питання поставок зброї Україні.