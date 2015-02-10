МЗС Білорусі підтвердило, що сьогодні відбудеться засідання тристоронньої контактної групи
10:44, 10 лютого 2015Політика
371 0
Міністерство закордонних справ Білорусі підтверджує проведення 10 лютого у Мінську чергового засідання контактної групи щодо Україні.
REUTERS
На даний час ведеться необхідна підготовча робота, повідомили у прес-службі зовнішньополітичного відомства, передає БЕЛТА.
"Зараз ведеться організаційна робота. Засідання планується", - заявили у прес-службі МЗС Білорусі.
Читайте такожМеркель не впевнена в успіху зустрічі в Мінську
У відомстві також уточнили, що про місце і час проведення заходу стане відомо у другій половині дня.
Раніше в МЗС Німеччини заявили, що якщо дипломатія буде безсила, Європа повернеться до питання поставок зброї Україні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter