Переговори між Грецією і кредиторами закінчилися безрезультатно

Після екстреної наради в Брюсселі сторони 12 лютого не змогли навіть виступити зі спільною заявою, повідомляє радіо "Свобода".

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Голова Єврогрупи і міністр фінансів Нідерландів Йерун Дейсселблум підкреслив, що переговори були інтенсивними і конструктивними, однак спільних точок в позиціях сторін на даний момент недостатньо. За словами Йеруна Дейсселблума, переговори з грецьким колегою Янісом Варуфакісом продовжаться в понеділок, 16 лютого, додає Бі-бі-сі.

Новий ліворадикальний уряд Греції прагне змінити умови міжнародної фінансової допомоги, які він вважає надто важкими і такими, що є частиною причин економічних проблем країни.

Чиновники ЄС досі відкидали спроби Афін переглянути умови надання допомоги обсягом 240 млрд євро.