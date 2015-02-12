У Каталонії стався вибух на хімзаводі, небо одного з міст затягнуло помаранчевою хмарою (фото)
17:04, 12 лютого 2015Світ
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Хмара яскравого кольору з'явилась над одним з населених пунктів Каталонії через вибух на хімічному заводі.
REUTERS
Фотографи опублікували фотографії з іспанського міста Ігуалада, яке знаходиться в 60 кілометрах від Барселони, де сьогодні стався вибух на хімічному заводі.
Небо затягла величезна помаранчева хмара, а в чотирьох містах Каталонії оголосили тривогу. Хоча людям порадили не виходити зі своїх будинків, перехожі ходять по вулицях у масках.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одному з селищ Південного Уралу, в Росії, в четвер, 12 лютого, випав синій сніг.
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