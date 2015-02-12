У Каталонії стався вибух на хімзаводі, небо одного з міст затягнуло помаранчевою хмарою (фото)

Фотографи опублікували фотографії з іспанського міста Ігуалада, яке знаходиться в 60 кілометрах від Барселони, де сьогодні стався вибух на хімічному заводі.

Небо затягла величезна помаранчева хмара, а в чотирьох містах Каталонії оголосили тривогу. Хоча людям порадили не виходити зі своїх будинків, перехожі ходять по вулицях у масках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одному з селищ Південного Уралу, в Росії, в четвер, 12 лютого, випав синій сніг.