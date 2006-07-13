МЗС України просить не відвідувати Ліван

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від відвідувань Лівану у зв’язку із загостренням ситуації на території цієї країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, міністерство також звертається до громадян України, які проживають або тимчасово перебувають на території Ліванської Республіки, з проханням терміново зв’язатися з Посольством України в Лівані за телефонами: +9611510527, +9611510531.