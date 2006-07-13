МЗС України просить не відвідувати Ліван
20:48, 13 липня 2006Світ
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а тих, хто там - потелефонувати до посольства
Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від відвідувань Лівану у зв’язку із загостренням ситуації на території цієї країни.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, міністерство також звертається до громадян України, які проживають або тимчасово перебувають на території Ліванської Республіки, з проханням терміново зв’язатися з Посольством України в Лівані за телефонами: +9611510527, +9611510531.
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