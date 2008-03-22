Важливо, щоб Україна говорила одним голосом

Українські міністерства в питаннях співпраці з Європейським союзом діють недостатньо узгоджено, що може сильно уповільнити інтеграційні процеси. Таку думку в своїй статті, опублікованій в тижневику «Дзеркало тижня»,висловив професор Сассекського європейського інституту Алан МЕЙХЬЮ. «Всі спроби поліпшити координацію натрапляли на опір саме всередині урядової машини», - повідомив він.

За словами британського фахівця, європейські структури мають узгоджену політику щодо України, оскільки вона координується з одного центру. «На цьому етапі інтеграції саме Європейська комісія зіграє ключову роль у формуванні політики ЄС щодо України. Таким чином, ЄС говоритиме «одним голосом», - зазначив А.МЕЙХЬЮ.

«І саме тому важливо, щоб в широкому спектрі відносин з ЄС Україна також говорила «одним голосом» і щоб її думку було почуто. Слабка координація дій в Києві може значно ускладнити процес інтеграції», - сказав він.

А.МЕЙХЬЮ вважає, що Україні слід створити єдине відомство, яке координуватиме євроінтеграційні зусилля різноманітних урядових структур. «Всі країни Центральної і Східної Європи, які приєдналися до ЄС в 2004 році, мають єдиний центр координації у сфері політики європейської інтеграції», - додав він.

Проте створенню єдиного євроінтеграційного центру, на його думку, заважає негативне ставлення до такої структури інших міністерств і відомств.

«Інші урядові департаменти не зрозуміли, що посилення системи координації європейської інтеграції на центральному рівні не тільки не відніме у них повноваження, а, залишивши ці повноваження незмінними, збільшить ефективність діяльності всього уряду в процесі співпраці з ЄС», - зазначив науковець.