Російській опозиції дозволили проводити марш "Весна" на околиці Москви
Влада Москви погодила проведення опозиційного маршу «Весна» 1-го березня в Мар’їно.
Про це повідомляє керівник департаменту регіональної безпеки столиці Олексій Майоров.
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Спочатку опозиціонери подавали заявку на проведення маршу в центрі Москви, проте влада відмовилася узгодити акцію і запропонували провести ходу на околиці столиці. Організатори прийняли пропозицію, щоб встигнути провести повноцінну агітацію, пише Радіо Свобода.
Крім Москви, хода заплановано ще у 14 містах Росії, в тому числі в Петербурзі, Казані, Єкатеринбурзі, Пермі та Калінінграді. Раніше протестний марш 1 березня підтримав російський Конгрес інтелігенції.
Політик Олексій Навальний, який є одним з організаторів акції, не зможе брати участь у марші - він відбуває 15 діб адміністративного арешту за звинуваченням у порушенні правил проведення мітингу.