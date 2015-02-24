Російській опозиції дозволили проводити марш "Весна" на околиці Москви

Про це повідомляє керівник департаменту регіональної безпеки столиці Олексій Майоров.

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Спочатку опозиціонери подавали заявку на проведення маршу в центрі Москви, проте влада відмовилася узгодити акцію і запропонували провести ходу на околиці столиці. Організатори прийняли пропозицію, щоб встигнути провести повноцінну агітацію, пише Радіо Свобода.

Крім Москви, хода заплановано ще у 14 містах Росії, в тому числі в Петербурзі, Казані, Єкатеринбурзі, Пермі та Калінінграді. Раніше протестний марш 1 березня підтримав російський Конгрес інтелігенції.

Політик Олексій Навальний, який є одним з організаторів акції, не зможе брати участь у марші - він відбуває 15 діб адміністративного арешту за звинуваченням у порушенні правил проведення мітингу.