Обама пропонує розширити заказник на Алясці - BBC

Це не дозволить проводити розвідки викопного палива на потенційно багатій на нафту прибережній рівнині заказника, передає BBC.

Виборне керівництво штату Аляска розкритикувало таку пропозицію.

Нині районом дикої природи офіційно вважають близько 2,8 млн гектарів заказника.

Згідно з новим планом, до них зарахують ще 4,8 млн гектарів.

Прибережна рівнина Арктичного національного заказника дикої природи залишається в центрі боротьби захисників дикої природи і прибічників нових енергетичних розвідок.

У відео, поширеному Білим домом, Барак Обама заявив, що таке рішення допоможе "неймовірному диву зберегтися для наступних поколінь".

Відео The White House

Якщо Конгрес погодиться на ініціативу президента, це буде найбільша територія, виділена під дику природу після ухвалення Закону про дику природу в 1960-х роках.

Очікується, однак, що республіканці, які контролюють Конгрес, критично зустрінуть пропозицію Обами.