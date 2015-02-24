ЗМІ: У Чехії чоловік розстріляв у ресторані вісім осіб

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.

У той же час, Reuters з посиланням на міністра внутрішніх справ Чехії повідомляє, що жертвами стрілянини стали вісім осіб. За словами представника місцевої поліції Павла Бенедикта Странський, чоловіка, який відкрив стрілянину «вже взято під контроль».

За даними чеського сайту zlin.idnes.cz, чоловік, який відкрив вогонь, також мертвий.