ЗМІ: У Чехії чоловік розстріляв у ресторані вісім осіб
17:07, 24 лютого 2015Світ
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У ресторані в чеському місті Угерскі-Брод внаслідок стрілянини загинули дев'ять осіб.
В Чехії внаслідок стрілянини загинули 9 осіб / lidovky.cz
Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.
У той же час, Reuters з посиланням на міністра внутрішніх справ Чехії повідомляє, що жертвами стрілянини стали вісім осіб. За словами представника місцевої поліції Павла Бенедикта Странський, чоловіка, який відкрив стрілянину «вже взято під контроль».
У Чехії дев'ять осіб загинули під час стрілянини в ресторані
За даними чеського сайту zlin.idnes.cz, чоловік, який відкрив вогонь, також мертвий.
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