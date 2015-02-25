Сноуден: Якби я був російським шпигуном, я б не провів місяць в аеропорту

На запитання, що б він зробив інакше, Сноуден відповів, що йому слід було б почати діяти раніше і розсекретити програми стеження до того, як вони почали ефективно працювати, повідомляє Газета.ру.

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Крім того, він відповів, що не є російським шпигуном.

«Якби я був шпигуном, провів би я місяць в аеропорту? Мені б влаштували парад і дали медаль замість цього», - сказав Сноуден.

В інтерв'ю також взяли участь режисер фільму про Сноудена «Громадянин 4» Лаура Пойтрас і журналіст Гленн Грінвальд, через якого Сноуден передав документи в ЗМІ.