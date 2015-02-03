Папа Римський і Сноуден стали номінантами на Нобелівську премію

У списку номінантів також російська "Новая газета", яка критикує президента Росії Володимира Путіна, повідомляє ZN.UA з посиланням на Reuters.

Номінувати кандидатів у призери можуть тисячі людей, включаючи парламентарів, і всі заявки повинні бути відправлені не пізніше 1 лютого. Лауреата премії, розмір якої становить $ 1,2 мільйона, буде оголошено в жовтні.

Норвезький Нобелівський інститут не публікує імена номінантів, але експерти з Норвегії складають списки.

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Папа Римський був висунутий на здобуття за зусилля в боротьбі за соціальну справедливість та захист навколишнього середовища.

Колишній найманий службовець американської розвідки Едвард Сноуден, розкрив світу деталі електронного стеження США, став номінантом за те, що вказав, як мало у громадян способів демократичного контролю за стеженням з боку спецслужб.