Росія не захотіла засудити події в Дебальцевому – Клімкін
23:29, 24 лютого 2015Політика
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Міністр закордонних справ УкраїниПавло Клімкін підкреслює, що російська сторона на зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" в Парижі у вівторок не продемонструвала прагнення засудити порушення режиму припинення вогню.
REUTERS
"У Парижі Росія не проявила ніякого бажання засудити трагічні події в Дебальцевому і порушення режиму припинення вогню", - написав він у мікроблозі в Твіттері.
Клімкін також повідомив, що за підсумками зустрічі в Парижі "нового спільного документа немає".
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"Потрібно виконувати вже підписані, а саме - все", - додав він.
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