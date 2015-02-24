Росія не захотіла засудити події в Дебальцевому – Клімкін

"У Парижі Росія не проявила ніякого бажання засудити трагічні події в Дебальцевому і порушення режиму припинення вогню", - написав він у мікроблозі в Твіттері.

Клімкін також повідомив, що за підсумками зустрічі в Парижі "нового спільного документа немає".

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"Потрібно виконувати вже підписані, а саме - все", - додав він.