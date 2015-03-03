Російська влада заговорила про цінність суверенітету та самостійності держав

Парламентський форум БРІКС, пропонований Росією як альтернатива ПАРЄ, може обговорювати такі питання і просувати такі цінності, як суверенітет і самостійність держав, заявив голова комітету з міжнародних справ Держдуми РФ Олексій Пушков в інтерв'ю Известиям.

Також серед можливих цінностей ПФ БРІКС він назвав необхідність збереження влади через протидію "помаранчевим революціям".

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