Спікер Сенату Польщі: влада РФ не хотіла слухати Нємцова, який засуджував агресію проти України

Як передає власний кореспондент УНІАН у Польщі, про це йдеться у листі голови Сенату Польщі Богдана Борусевича, який не зміг приїхати на похорон Нємцова до Москви, оскільки російська влада його попередила, що не впустить до РФ.

"Росія Путіна не лише не хотіла слухати Нємцова, але також не хоче слухати інших", - сказано в листі Борусевича до рідних Нємцова та його прихильників.

За словами Борусевича, своєю присутністю на церемонії прощання з Нємцовим він хотів продемонструвати, що поляки насправді не ведуть антиросійську політику і не є ворогами демократичної Росії.

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"Я хотів на похороні Нємцова показати, що поляки хочуть контакту з росіянами, російською культурою, хочуть економічної та наукової співпраці, але не погоджуються на те, аби Росія була ревізіоністською країною, вела агресивну війну", - заявив він.

"Віддаючи шану вбитому, я хотів продемонструвати велику повагу усім тим росіянам, синам великого російського народу, які думають схоже, як він", - зазначив Борусевич.

За його словами, покарати за вбивство Нємцова необхідно не лише безпосередніх виконавців, але й натхненників цього злочину.

Голова Сенату Польщі висловив сподівання, що влада Росії зробить усе можливе для пошуку винних у вбивстві Нємцова. Він заявив, що вірить у те, що Росія може бути "демократичною, відкритою і дружньою для сусідів" країною.