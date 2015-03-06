Берлусконі відпрацював покарання у будинку престарілих

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі пообіцяв продовжити догляд за хворими та престарілими, який він здійснював протягом останніх десяти місяців року за рішенням міланського суду, повідомляє РИА Новости.

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"Час, проведений разом з хворими, волонтерами та медичними працівниками, дало мені такий досвід, який мене глибоко зворушив. Для мене це була пауза душевного спокою. Тому я маю намір продовжити цей досвід", - заявив у п'ятницю 78-річний мільярдер по закінченні останнього дня соціальних робіт у будинку для престарілих "Святе сімейство" в містечку Чезано Босконе під Міланом.