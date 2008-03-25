Найпотужніший в Азії плавучий кран буде на місці катастрофи за три дні

Українські водолази долучаться до робіт з пошуку 18 членів екіпажу судна “Нафтогаз-67”, що зазнало аварії в Південно-Китайському морі 22 березня 2008 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту України, на даний час рятувально-пошукові роботи тривають, проте нікого з членів екіпажу знайдено не було.

Урядова комісія з розслідування обставин аварії провела першу зустріч з представниками уряду Гонконгу. Як повідомив перший заступник міністра транспорту та зв’язку Василь ШЕВЧЕНКО, першим спільним рішенням було негайне включення представників Урядової комісії з розслідування обставин та причин аварійної морської події в роботу стосовно розслідування причин аварії у Південно-Китайському морі та ліквідації її наслідків. “Перше, що було визначено – рішення про негайне наше залучення до роботи у розслідуванні аварії, пошуку та порятунку членів екіпажу "Нафтогаз-67”, - сказав він. - Головним пріоритетом визначено необхідність ретельного проведення пошуку та порятунку громадян України – членів екіпажу судна “Нафтогаз-67”. Члени Урядової комісії спілкувалися в телефонному режимі з капітаном “Нафтогаз-67” та планують зустрітися з ним та членами екіпажу завтра вранці. “Стан врятованих задовільний, вони готові будуть надати інформацію щодо того, як відбулася аварія”, - повідомив також В.ШЕВЧЕНКО.

За його словами, “здійснюються усі спроби підняти судно. Процес порятунку активно триває, проте велика глибина, сильна течія та слабка видимість не сприяє швидкому виконанню робіт. Родичі членів екіпажу можуть бути впевнені, що докладаються усі можливі зусилля задля порятунку”.

Потужність плавучого крану, застосованого на місці аварії, виявилася недостатньою для відбуксування судна на мілководдя або його підйому. 28 березня на місце аварії має прибути найпотужніший в Азії плавучий кран “Хуа Тьєнь Лун”, буде здійснено спробу підняти судно.