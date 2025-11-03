Продати долар можна в середньому за курсом 41,70 грн, а євро – 48,15 грн.

Курс долара до гривні в банках України в понеділок, 3 листопада, знизився на 10 копійок і складає 42,10 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,70 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні 3 листопада впав на 8 копійок і складає 48,95 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,15 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,01 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,92 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,85 грн/євро, а курс продажу – 48,65 грн/євро.

Відео дня

Курс долара в Україні - останні новини

Національний банк України встановив на 3 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 41,89 гривні за долар. На сайті регулятора зазначається, що по відношенню до євро гривня також посилилася. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 48,41 гривні за один євро.

На думку директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, курс долара в останній місяць осені коливатиметься в межах 41,8-42,5 гривні, а курс євро - в діапазоні 48,5-50 гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: