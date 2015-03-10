ЗМІ: російські слідчі вважають основною версію убиства Нємцова "без замовників"

До такого попереднього висновку прийшли слідчі, повідомляє Росбалт з посиланням на власні джерела в російських правоохоронних органах.

"Вивчаючи докази, які зараз є у справі, свідчення свідків, а також основного обвинуваченого, можна зробити однозначний висновок: вбивство Нємцова було особистою ініціативою Дадаєва і Шаванова. У них не було ніяких інших "замовників", - розповіло джерело

Читайте такожКадиров назвав підозрюваного у вбивстві Нємцова справжнім патріотом РосіїЗа його словами, офіційно ще відпрацьовується версія про можливість того, що екс-бійці "Півночі" пішли на злочин на чиєсь прохання, однак "підтверджень вона не знаходить".

Нагадаємо, Заур Дадаєв був затриманий на території Інгушетії 6 березня. Басманний суд задовольнив клопотання про його арешт. Біслан Шаванов загинув під час затримання в Чечні.