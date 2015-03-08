Упізнаний підозрюваний у вбивстві Нємцова, який підірвався у Грозному

З'ясувалося, що раніше чоловік ніколи не розшукувався за скоєння будь-яких злочинів. Про це повідомляє РБК з посиланням на джерело, близьке до МВС Чечні.

Читайте такожКадиров назвав підозрюваного у вбивстві Нємцова справжнім патріотом РосіїЗгідно інформації, самопідрив стався 7 березня у квартирі в будинку по вулиці Льва Яшина в Грозному при спробі затримання. Біслан Шаванов кинув одну гранату в бік оперативників, а іншою підірвав себе. Він загинув на місці. Цю інформацію також підтвердив співрозмовник в Радбезі Інгушетії.

Біслан Шаванов проживав у Грозному і ніколи не значився в списках розшукуваних за вчинення будь-яких злочинів. Орієнтування на нього прийшло з Москви, уточнив співрозмовник. Офіційного підтвердження того, що чоловік є фігурантом кримінальної справи про вбивство Бориса Нємцова, поки не надходило.

Як повідомляв УНІАН, за рішенням Басманного суду Москви всі 5 фігурантів справи про вбивство Бориса Нємцова затримані і поміщені під арешт.