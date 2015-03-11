Російських ухильників ловитимуть "казаки"

Про це повідомляє Москва24 з посиланням на "отамана Російського казацького товариства "Південний Схід" Сергія Шишкіна.

За його словами, "казаки" вже укладають договори з районними військкоматами Москви. З двома об'єднаними військовими комісаріатами - у Любліні та Кузьмінках - угода вже є. Шишкін зазначив, що в кожну призовну комісію входить представник "казачества".

Читайте такожУ російській армії сильно зросла кількість втікачів і симулянтів - ЗМІВ цьому році вони будуть отримувати списки призовників, ходити по квартирах і вручати повістки, а також агітувати ухильників йти в армію. Всього, за словами Шишкіна, до такої роботи можна залучити 1,4 тисячі "казаків".

“Ми можемо разом з представниками призовної комісії та поліцією ходити по квартирах і вручати повістки призовникам. Раніше ми в основному брали участь у засіданнях комісій і вели з призовниками роз'яснювальну роботу, говорили про службу. А в цьому році почнемо активно ходити по квартирах", - заявив Шишкін.