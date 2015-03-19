З Байконура стартувала ракета "Протон-М"

Про це повідомив керівник дирекції з комунікацій Космічного центру імені Хрунічева Олександр Шмыгов, передає ТАСС.

"Відбулося відділення третьої ступені ракети-носія", - сказав він. Пуск ракети-носія "Протон-М" з космодрому Байконур здійснено в 00:05 за київським часом. Подальше виведення супутника на цільову орбіту буде проводитися за рахунок п'яти включень маршової рухової установки "Бриз-М".

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О 09:18 космічний апарат відокремиться від "розгінника". Загальна тривалість виведення - від моменту старту ракети до відділення космічного апарату - складе 9 годин 13 хвилин. Розгінний блок після цього буде виведено на орбіту поховання.