Вдова Литвиненка вирішила оприлюднити докази у справі про смерть її чоловіка

Вдова Олександра Литвиненка зажадала від британських властей провести публічну процедуру дізнання у справі про смерть її чоловіка, в ході якої будуть пред`явлені докази, зібрані поліцією. Про це йдеться у відкритому листі Марини Литвиненко, опублікованому в номері газети The Times за 27 березня 2008 року.

"Скотланд-Ярд і глава МЗС Великої Британії Девід Мілібенд радили мені не ініціювати дізнання, вказуючи, що пред`явлені в ході цієї судової процедури докази можуть перешкодити притягнути до суду головного підозрюваного - Андрія Лугового", - мовиться в листі вдови Литвиненка. "Я глибоко поважаю британське правосуддя і ту роботу, яку воно виконало для встановлення винуватців смерті мого чоловіка, проте я не можу чекати десять років, поки Луговий успішно ухилятиметься від екстрадиції", - пише вона.

"Я не можу залишатися осторонь і спокійно дивитися, як власті Росії очорнили ім`я мого покійного чоловіка. Поки докази, зібрані проти Лугового і Володимира Путіна, який, я упевнена, віддав наказ про знищення мого чоловіка, засекречені Скотланд-Ярдом, я не можу захистити добре ім`я Олександра", - повідомляється у відкритому листі Марини Литвиненко.

Публічна процедура дізнання, в ході якої будуть озвучені всі докази, зібрані в ході розслідування обставин смерті Литвиненка, на думку його вдови, не залишить сумнівів у причетності влади РФ до цього злочину. "Правда потрібна не тільки мені або друзям Олександра, її повинні почути всі жителі Росії, яким збрехали про справжні причини події", - йдеться у відкритому листі.

Процедура дізнання, на якій наполягає Марина Литвиненко, проводиться, за законами Великої Британії, спеціальним суддею - коронером, який представляє зібрані ним докази у цій справі присяжним. До дізнання вдаються, коли існують підозри, що йдеться про насильницьку смерть. У завдання коронерського суду входить встановлення причин і обставин смерті.

Дізнання у справі про смерть Литвиненка було офіційне відкрите ще в листопаді 2007 року. Проте після того, як було виявлено, що причиною смерті Литвиненка стало отруєння радіоактивною речовиною і розслідуванням зайнялася поліція, дізнання було припинене. У разі відновлення дізнання, на якому наполягає вдова Литвиненка, коронерський суд може вимагати як вже зібрані докази, так і вимагати провести новий опит свідків і додаткові експертизи.

Колишній офіцер ФСБ Олександр Литвиненко, який проживав з 2000 року у Великій Британії, де одержав політичний притулок, помер 23 листопада 2006 року в Лондоні від отруєння радіоактивним полонієм-210. Британська прокуратура назвала головним підозрюваним росіянина Андрія Лугового, який зустрічався з Литвиненком у день отруєння. До Росії був направлений запит про екстрадицію Лугового для того, щоб він з`явився перед судом у кримінальних злочинах, проте російська влада відповіла відмовою, пославшись на відповідну заборону в конституції.

Лента.ру