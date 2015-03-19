Британський режисер збирається зняти комедію про смерть Сталіна

Англійський режисер Армандо Іаннуччі збирається зняти фільм про Йосипа Сталіна, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Hollywood Reporter.

«Це щось на зразок комедії про смерть Сталіна», - сказав Іаннуччі. Режисер додав, що картина про радянського вождя буде саме фільмом, а не телепроектом, і що робота над ним поки на стадії планування.

Слова про фільм він сказав на зустрічі з глядачами в Британському кіноінституті в Лондоні, де він представляв фільм Вуді Аллена 1980 року «Спогади про зоряний пил». Інститут проводить зустрічі з режисерами, на яких вони розповідають про фільми, що надихали їх.

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Армандо Іаннуччі - британський сценарист, продюсер, режисер і актор. 51-річний кінематографіст зняв фільм «В петлі» - сатиру на англо-американську політику. Також він працює над серіалом «Віце-президент» - комедія про жінку віце-президента США.

Сталін помер 5 березня 1953 року від крововиливу в мозок.