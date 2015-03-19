Британський режисер збирається зняти комедію про смерть Сталіна
Іаннуччі заявив, що робота над проектом поки знаходиться на стадії планування.
Англійський режисер Армандо Іаннуччі збирається зняти фільм про Йосипа Сталіна, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Hollywood Reporter.
«Це щось на зразок комедії про смерть Сталіна», - сказав Іаннуччі. Режисер додав, що картина про радянського вождя буде саме фільмом, а не телепроектом, і що робота над ним поки на стадії планування.
Слова про фільм він сказав на зустрічі з глядачами в Британському кіноінституті в Лондоні, де він представляв фільм Вуді Аллена 1980 року «Спогади про зоряний пил». Інститут проводить зустрічі з режисерами, на яких вони розповідають про фільми, що надихали їх.
Читайте такожУ Німеччині знімуть художній фільм про Меркель
Армандо Іаннуччі - британський сценарист, продюсер, режисер і актор. 51-річний кінематографіст зняв фільм «В петлі» - сатиру на англо-американську політику. Також він працює над серіалом «Віце-президент» - комедія про жінку віце-президента США.
Сталін помер 5 березня 1953 року від крововиливу в мозок.