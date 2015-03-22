США розгорнули під Варшавою ракетні комплекси Patriot в рамках навчань

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як повідомляють міжнародні інформаційні агентства, в операції задіяні близько 100 військовослужбовців США і 30 одиниць техніки.

Маневри Atlantic Resolve проходять на полігоні в місті Сахачев в 50 кілометрах від польської столиці. Одна із задач, яку військові будуть відпрацьовувати під час навчань, - перадислокация зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Польща поки що не має власної системи ППО і протягом найближчих тижнів збирається вибрати компанію-постачальника відповідного комплексу.

Крім американської компанії Raytheon, яка виробляє ракети Patriot, у тендері бере участь консорціум французької фірми Thales і європейської групи MBDA з комплексами SAMP/T. Як заявив міністр оборони Польщі Томаш Семоняк, до кінця квітня будуть прийняті перші рекомендації в цьому питанні.

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Міністр акцентував увагу на тісну співпрацю його країни з США, зазначивши, що обидві держави є членами та партнерами вже понад півтора десятка років.

«При необхідності Сполучені Штати будуть стояти на нашій стороні», - сказав він у присутності американського посла Стівена Мало. Той, у свою чергу, заявив, що мета навчань - показати, що «обіцянки американських союзників - щось більше, ніж просто слова на папері».

Глава оборонного відомства Польщі Семоняк підтвердив, що за останній рік присутність американських військ в країні була рекордною - як у кількості живої сили, так і в масштабах навчань.

«Це союзницький відповідь на те, що відбувається на сході Європи», - зазначив він. У цьому році, за його словами, взаємодія у сфері оборони буде не меншим: «Ми очікуємо ще більше американських солдатів і союзників в Польщі».