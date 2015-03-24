ЗМІ: Рятувальники поки що не можуть дістатися до літака, що впав в Альпах

Пасажирський літак Airbus A320, що летів із Барселони у Дюссельдорф, впав у французьких Альпах, на даний час бригади пожежників і рятувальників не змогли дістатися до місця аварії лайнера, пише Новое время із посиланням на французькі ЗМІ.

Факт аварії літака підтвердили у мерії міста Барселонет, але не змогли повідомити, чи дійсно мова йде про А320.

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"Поки що ми не знаємо причин катастрофи. Ми побоюємося, що в цій катастрофі могли загинути від 142 до 150 людей", - заявив прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс.

Очікується, що пізніше у вівторок до місця катастрофи планує прибути голова МВС Франції Бернар Казнєв.

Як повідомляє агентство AFP, авіакатастрофа сталася в горах на висоті 1400 метрів, у це місце дуже складно потрапити.