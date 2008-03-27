США можуть надати безвізовий режим Латвії протягом року

20:41, 27 березня 2008
Світ
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"Така країна заслуговує"

США можуть надати безвізовий режим громадян Латвії з початку 2009 року, заявив в інтерв`ю латвійському телебаченню посол США в Латвії Чарльз Ларсон.

Раніше США оголосили про запровадження безвізового режиму з Естонією, Чехією і Словенією.

"Така країна як Латвія, яка підтримала США в Іраку, заслуговує швидкого введення безвізового режиму. Це може відбутися ще до закінчення президентських повноважень Джорджа Буша" (20 січня 2009 р.), - сказав Ларсон. 

Правила Держдепартаменту США передбачають, що для запровадження безвізового режиму із США, країна-кандидат мусить мати менше 10% відмов у візах, від загальної кількості прохачів. Наразі в Латвії цей показник складає 8%.

Зі свого боку, Євросоюз дуже негативно ставиться до  переговорів, які  Латвія веде з держдепом США. На думку Єврокомісії, Сполучені Штати  повинні автоматично поширити свою безвізову програму на нові країни ЄС.

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