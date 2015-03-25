ЗМІ: Прем'єр Нідерландів не поїде до Москви 9 травня

Про це пише Lenta.ru з посиланням на російську газету NRC Handelsblad.

За інформацією видання, в російську столицю також не збирається і міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кендерс. Про причини відмови Рютте і Кендерса від візиту в Москву газета не повідомляє.

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