До 9 травня Путін не повинен вдаватись до активних дій - Каспаров

Шахіст та політик Гаррі Каспаров впевнений, що загроза подальшої російської агресії нікуди не поділася, хоча зараз й встановилось відносне затишшя. Про це політик розповів кореспонденту ТСН після прильоту до Києва.

На переконання Каспарова, Путін планує подальше проведення військових дій, однак передбачити, в якому напрямку буде діяти російський президент, зараз складно. Це може бути продовження загарбницьких дій в Україні, може бути напад на країни Балтії або дії щодо Кавказу. Однак, як вважає опозиціонер, до Дня перемоги лідер РФ взяв тайм-аут.

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"За логікою, до 9 травня він не повинен вдаватись до жодних активних дій. Мені все ж здається, що 9 травня для нього важливий день. З іншого боку видно, що кількість людей, які готові приїхати до Москви на святкування, постійно скорочується. Очевидно, що ті, кого він хотів би бачити, не приїдуть", - каже Каспаров.

Також Каспаров зазначає, що логіка Путіна не підвладна звичайній людській і чекати від нього можна всього, чого завгодно.