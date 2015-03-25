У Туреччині художників оштрафували за карикатуру на Ердогана
19:00, 25 березня 2015Світ
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Турецький суд засудив двох карикатуристів до штрафу за образу президента Реджепа Тайіпа Ердогана за допомогою карикатури.
REUTERS
Як повідомляють місцеві ЗМІ, на карикатурах президент показує жест, який у Туреччині вважається непристойним і використовується для образи гомосексуалістів, передає Бі-бі-сі.
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Слідство по справі почалося після скарги одного з жителів країни.
Повідомляється, що художники не погодилися з висунутими звинуваченнями.
Спочатку суд засудив карикатуристів до 11 місяців тюремного ув'язнення, пізніше було вирішено змінити тюремне ув'язнення на штраф, еквівалентний $2700.
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