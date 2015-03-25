У Туреччині художників оштрафували за карикатуру на Ердогана

Як повідомляють місцеві ЗМІ, на карикатурах президент показує жест, який у Туреччині вважається непристойним і використовується для образи гомосексуалістів, передає Бі-бі-сі.

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Слідство по справі почалося після скарги одного з жителів країни.

Повідомляється, що художники не погодилися з висунутими звинуваченнями.

Спочатку суд засудив карикатуристів до 11 місяців тюремного ув'язнення, пізніше було вирішено змінити тюремне ув'язнення на штраф, еквівалентний $2700.