ЄС відмовив Греції у наданні кредиту в 1,2 млрд євро

Країни єврозони не знайшли правових підстав для виділення Афінам коштів з фонду банківської рекапіталізації, повідомляє DW

У той же час представник Європейського фонду фінансової стабільності EFSF заявив, що робоча група, тим не менш, розгляне це питання і підготує рекомендації до чергової зустрічі міністрів фінансів єврозони.

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Раніше Європейський центральний банк (ЄЦБ) призупинив фінансування грецьких банків. У зв'язку з цим фінансові інститути країни стали відчувати гостру нестачу коштів, оскільки в умовах невизначеності вкладники масово знімали гроші зі своїх рахунків. Приплив грошових коштів вичерпався після того, як ЄЦБ з 11 лютого поточного року перестав приймати грецькі державні облігації як заставу під кредити, нагадує інтернет-портал телеканалу n-tv.