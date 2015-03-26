Генпрокуратура РФ вимагає позбавити недоторканності єдиного депутата, який голосував проти війни

Про це він сам повідомив у Facebook.

"Наближається дата мого повернення в Росію в травні. Я все думав - дадуть можливість чи ні. Минулого тижня спеціально дав штук 30 інтерв'ю, і всюди підтвердив, що через півтора-два місяці повернуся", - повідомив Пономарьов.

Тепер він отримав "відповідь", написав депутат.

"За поки що непідтвердженими даними прокуратура звернулася в Думу про зняття депутатської недоторканності. В честь чого - незрозуміло. У мене три варіанти: якимось чином посунули вперед справу Сколково (менш імовірно), вирішили звинуватити в організації #6травня (більш ймовірно), або ж шиють держзраду (непередбачувано)", - пише депутат.

Інформацію вже підтвердили в Думі.

Читайте такожЄдиний депутат-опозиціонер в РФ: нова влада проведе чесний референдум в КримуЗокрема, перший заступник керівника фракції влади "Єдина Росія" Франц Клінцевич заявив, що зробить все, щоб єдинороси (члени фракції - ред.) підтримали позбавлення депутатської недоторканності Іллі Пономарьова, пише ТАСС.

Спікер Держдуми Сергій Наришкін направив запит до Генпрокуратури про позбавлення депутатської недоторканності Іллі Пономарьова в комітет Держдуми з регламентом, повідомив журналістам глава думського управління по зв'язках з громадськістю і взаємодії зі ЗМІ Юрій Шувалов.

Сам Пономарьов на сеансі відеозв'язку заявив журналістам, що не має наміру повертатися в РФ в разі загрозі затримання.

"Якщо вони хочуть мене затримати в Росії, я, природно, в цій ситуації повертатися не буду, бо який сенс просто брати і добровільно йти у в'язницю?", - сказав політик.

"Якщо такого рішення (зняття) недоторканності не буде, борг, відповідно, виплачений, я приїду, бо я - російський депутат, з мене ніхто цих обов'язків не знімав, сам я від них теж відмовлятися не збираюся", - запевнив він.

У вересні 2014 року російські пристави наклали арешт на майно опозиціонера і заборонили йому перетинати кордон у той час, як він перебував за межами країни.