Логіка спікера Держдуми: Вашингтону і Брюсселю треба ввести взаємні санкції за підтримку України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Наришкін сказав на засіданні робочої групи при голові Держдуми з правового аналізу законодавчих процедур і прийнятих в Україні правових актів.

"Оскільки Київ підтримується Вашингтоном, то Брюссель мав би оголосити санкції і Вашингтону, а Вашингтон, оскільки Київ підтримується в політичному сенсі Брюсселем, Вашингтон мав би оголосити санкції і Брюсселю - Європейському Союзу", - сказав Наришкін, коментуючи висловлювання голови комітету Держдуми у міжнародних справах Олексія Пушкова про те, що ЄС мав би запровадити санкції проти України «за невиконання Мінських угод».

Причому Наришкін заявив, що логіка у санкційній політиці Вашингтона і Брюсселя повністю відсутня.

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Наришкін також висловив думку, що останні рішення Верховної Ради України щодо Донбасу спрямовані на зрив Мінських угод.

"Минулого тижня Верховна Рада прийняла кілька нормативних актів, які, по суті, є відображенням курсу на зрив Мінських домовленостей", - сказав він.

На думку спікера Держдуми, "партія війни" в Україні не знижує своєї активності.

Водночас, Пушков вважає, що Україна хоче "відкинути" Мінські угоди на користь миротворчої операції, хоч ця ініціатива не може бути схвалена без згоди РФ у Раді безпеки ООН.

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Як повідомляв УНІАН, 17 березня Верховна Рада внесла зміни до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Відповідно до прийнятих змін, особливий порядок в окремих районах Донбасу почне діяти лише після проведення позачергових виборів відповідно до Конституції України.

Змінами передбачена участь у спостереженні за виборами міжнародних спостерігачів, виведення для безперешкодного проведення виборів з території України всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків та найманців.

Також ВР визначила населені пункти Луганської та Донецької областей, у яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування.

Крім того, Верховна Рада прийняла постанову про визнання тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села Донбасу, у яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування.

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб та підтримки російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку та Луганську «народні республіки». РФ постачає терористам озброєння і скеровує на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія та низка інших країн запровадили проти Росії санкції.