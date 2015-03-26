В будинку другого пілота літака А320 проводять обшук - ЗМІ

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на німецький таблоїд Bild.

Зазначається, що в будинок у місті Монтабаур федеральної землі Райнланд-Пфальц увійшла велика група слідчих, один з правоохоронців тримав у руках картонну коробку.

Читайте такожДругий пілот літака А320, що розбився у Франції, міг страждати депресією - ЗМІ

Раніше повідомлялося про обшук в квартирі Лубітца в Дюссельдорфі, який проводить прокуратура міста.

Крім цього, згідно з повідомленням, поліція проводить обшуки у квартирах деяких загиблих пасажирів рейсу А320 для взяття ДНК для ідентифікації.