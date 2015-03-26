В будинку другого пілота літака А320 проводять обшук - ЗМІ
18:47, 26 березня 2015Світ
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Слідчі і поліція проводять обшук в будинку батьків другого пілота літака А320, що розбився в Альпах, Андреаса Лубітца.
REUTERS
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на німецький таблоїд Bild.
Зазначається, що в будинок у місті Монтабаур федеральної землі Райнланд-Пфальц увійшла велика група слідчих, один з правоохоронців тримав у руках картонну коробку.
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Раніше повідомлялося про обшук в квартирі Лубітца в Дюссельдорфі, який проводить прокуратура міста.
Крім цього, згідно з повідомленням, поліція проводить обшуки у квартирах деяких загиблих пасажирів рейсу А320 для взяття ДНК для ідентифікації.
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