В Німеччині заборонили радикальне ісламістське угрупування

Міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр заборонив радикальне ісламістське угрупування на території Німеччини, передає DW.DE. Заборона вийшла сьогодні вранці і охопила 4 федеральних землі - Північний Рейн - Вестфалію, Баварію, Гессен та Шлезвіг-Гольстайн. Йдеться про групу салафітів Tauhid Germany, повідомляє офіційний сайт федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини.

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Згідно з повідомленням, близько 500 поліцейських залучили до операції з виявлення та арешту підозрюваних у причетності до організації. Хоч поліція вилучила чимало доказового матеріалу, повідомлень про арешти не надходило. За словами самого очільника відомства, це стало "чітким сигналом для напіввійськової та джихадистської сцени".

За даними служби безпеки, Tauhid Germany, яка сама себе називала Team Tauhid Media, налічує лише 30 членів. Утім, група становить, на думку міністра, небезпеку. У відомчому повідомлені зазначається, що група прославляє насильницький "джихад" терористичних груп, приміром, "Ісламської держави" у Сирії та Іраку.

Регіональним центром групи стала федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія. Саме тут відбулася найбільша кількість обшуків. Тут задіяли 400 правоохоронців і відбулося 21 обшук. Обшуки відбулися також в Баварії, Гессені та Шлезвіг-Гольштайні. Усього провели 26 обшуків. За попередніми даними, поліція конфіскувала комп’ютери, носії інформації, мобільні телефони, пропагандистські матеріали та фотоапарати. Серед конфіскованих речей та приладів зброї не було.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини вважає Tauhid Germany наступницею організації Millatu Ibrahim, яку заборонили і розпустили ще у 2012 році. У 2013 році заборонили схожі спілки DawaFFM та Al-Nussrah. А вже в вересні 2014 року під забороною опинилася і радикальна організація "Ісламська держава".