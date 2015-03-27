У Канаді виник дипломатичний конфлікт через міністра, який назвав Путіна терористом

Подібну заяву представник канадського уряду зробив ще 22 лютого, виступаючи перед Конгресом українців Канади, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на The Huffington Post.

Читайте такожПрем'єр Канади Харпер назвав підтримку України принциповим рішенням

"Це (конфлікт в Україні. - Ред.) найбільша проблема, з якою стикається світ сьогодні, на мій погляд", - зазначив він. "Я думаю, що це думка нашого прем'єр-міністра і нашої команди", - сказав Кріс Александер. "Так, це тероризм. Володимир Путін веде себе як терорист", - підкреслив він.

Посольство РФ в Канаді через місяць - 23 березня - розмістило ролик з виступом канадського міністра на своїй сторінці в "Твіттері" і зазначило, що це схоже на "п'ятихвилинку ненависті" по Оруеллу. "Навряд чи це схоже на мистецтво дипломатії", - зазначили в посольстві.

"Ваше вторгнення в Україну призвело до 14 місяців смерті. Скільки ще "аншлюсів" запланував Путін?" - відповів російському посольству Кріс Александер.

Відзначимо, що представники канадського уряду чи не найбільш критичні по відношенню до дій Володимира Путіна. Нагадаємо, під час рукостискання на саміті G20 прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер сказав президенту РФ Володимиру Путіну "забиратися геть з України".