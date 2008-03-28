Саркозі брав з собою у Велику Британію дружину і 77-річну тещу (фото)

12:02, 28 березня 2008
Світ
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81-річна мати відмовилася

Два дні насиченої політичної програми перебування президента Франції у Великобританії були ускладнені ажіотажем навколо його дружини Карли Бруні. Колишня модель всіляко підкреслювала свою скромність і навіть змінила одяг від Hermes на класичний Dior, але від галасу в пресі це її не врятувало.

Карла Бруні

Пара приземлилася в аеропорту Хітроу наступного дня після того, як аукціонний будинок Christie`s анонсував продаж фотопортрета голої Бруні, зробленого в 1993 році.

У Лондоні французьку пару першими вітали принц Уельський Чарльз і його дружина герцогиня Корнуельська Камілла.

 З аеропорту гостей провели до королівської резиденції у Віндзорі. Там Саркозі і Бруні, яка два місяці старанно вивчала правила високого етикету, офіційно представили королеві Єлизаветі II і герцогові Единбурзькому.

Після знайомства всі четверо всілися в позолочену карету, на якій в`їхали в замок, щоб урочисто пообідати.

Потім президент Франції виїхав на заплановані зустрічі (йому потрібно було виступити перед обома палатами англійського парламенту). Його дружину переслідували папарацци і редактори глянцевих журналів.

Саркозі, Бруні

У свиті Саркозі у Великобританії числилася не тільки сама Бруні, але і його остання теща, 77-річна Маріза Бруні-Тедескі, що здобула популярність у Франції за час блискавичного роману її дочки з президентом.

81-річна мати президента, Андреа Саркозі, теж збиралася поїхати, але через погане самопочуття їй довелося відмовитися від планів.

Газета. ру

Фото Reuters

 

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