Саркозі брав з собою у Велику Британію дружину і 77-річну тещу (фото)

Два дні насиченої політичної програми перебування президента Франції у Великобританії були ускладнені ажіотажем навколо його дружини Карли Бруні. Колишня модель всіляко підкреслювала свою скромність і навіть змінила одяг від Hermes на класичний Dior, але від галасу в пресі це її не врятувало.

Пара приземлилася в аеропорту Хітроу наступного дня після того, як аукціонний будинок Christie`s анонсував продаж фотопортрета голої Бруні, зробленого в 1993 році.

У Лондоні французьку пару першими вітали принц Уельський Чарльз і його дружина герцогиня Корнуельська Камілла.

З аеропорту гостей провели до королівської резиденції у Віндзорі. Там Саркозі і Бруні, яка два місяці старанно вивчала правила високого етикету, офіційно представили королеві Єлизаветі II і герцогові Единбурзькому.

Після знайомства всі четверо всілися в позолочену карету, на якій в`їхали в замок, щоб урочисто пообідати.

Потім президент Франції виїхав на заплановані зустрічі (йому потрібно було виступити перед обома палатами англійського парламенту). Його дружину переслідували папарацци і редактори глянцевих журналів.

У свиті Саркозі у Великобританії числилася не тільки сама Бруні, але і його остання теща, 77-річна Маріза Бруні-Тедескі, що здобула популярність у Франції за час блискавичного роману її дочки з президентом.

81-річна мати президента, Андреа Саркозі, теж збиралася поїхати, але через погане самопочуття їй довелося відмовитися від планів.

Газета. ру

Фото Reuters