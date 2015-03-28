Латвія: американські військові залишаться в Балтії

Про це повідомляє видання Delfi з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Латвії.

Граубе підтвердив, що США будуть продовжувати розпочату в минулому році операцію Atlantic Resolve "так довго, як того вимагає становище в регіоні". Присутність американських солдатів у Латвії та в країнах Балтії він назвав "неоціненним внеском у вдосконалення знань і навичок" латвійських солдатів.

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Метою операції Atlantic Resolve є демонстрація Естонії, Латвії і Литві солідарності союзників по НАТО і гарантій безпеки балтійського регіону.