Латвія: американські військові залишаться в Балтії
02:33, 28 березня 2015Світ
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США запевнили командувача Національними збройними силами Латвії генерал-лейтенанта Раймонда Граубе, що будуть продовжувати військові навчання у країнах Балтії
REUTERS
Про це повідомляє видання Delfi з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Латвії.
Граубе підтвердив, що США будуть продовжувати розпочату в минулому році операцію Atlantic Resolve "так довго, як того вимагає становище в регіоні". Присутність американських солдатів у Латвії та в країнах Балтії він назвав "неоціненним внеском у вдосконалення знань і навичок" латвійських солдатів.
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Метою операції Atlantic Resolve є демонстрація Естонії, Латвії і Литві солідарності союзників по НАТО і гарантій безпеки балтійського регіону.
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