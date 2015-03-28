ЗМІ: колишня подруга другого пілота Airbus A320 заявила, що той хотів увійти в історію

Колишня подруга другого пілота літака Airbus A320 Андреаса Лубітца розповіла, що він хотів увійти в історію, "змінити систему", зробити так, щоб його запам'ятали.

Як повідомляє РИА Новости, дівчина розповіла в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild, що її колишній молодий чоловік планував зробити ефектний жест, щоб "усі його запам'ятали". "Це нічого не значило для мене на той час, але тепер значить", - наводить газета слова дівчини.

За її словами, Андреас Лубітц був потайливим і міг зберігати секрети, також він міг прокинутися серед ночі з криком "Ми падаємо!" "Коли я дізналася про аварію, в голові знову і знову програвалася "запис" того, що він говорив: одного разу я зроблю щось, що змінить систему, всі дізнаються моє ім'я і запам'ятають мене", - поділилася своїми спогадами дівчина.

Читайте такожНа місці аварії Airbus A320 знайшли до 600 фрагментів тілЗа даними ЗМІ, незадовго до катастрофи Лубітц розлучився зі своєю дівчиною, а потім зробив спробу повернути її, купивши їй автомобіль.